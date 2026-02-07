Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о четырех подряд победах команды.

Майкл Каррик
Майкл Каррик globallookpress.com

«Все четыре игры немного различались, и мы не теряем голову.  Я не сижу здесь и не думаю: "Все отлично, мы разгадали секрет".  Впереди еще много работы, и я это в полной мере осознаю.

Чувствую себя хорошо.  По ряду вопросов я также не переживаю.  Полагаю, мы находимся в неплохом положении.  Отрадно чувствовать эту атмосферу на стадионе, болельщики вселяют энтузиазм и уходят домой счастливыми.  Я понимаю, насколько это важно.  В конце концов, к этому мы и стремимся», — приводит слова Каррика ESPN.

Напомним, что Майкл Каррик сменил на посту главного тренера Рубена Аморима.  После этого «красные дьяволы» смогли обыграть «Манчестер Сити», «Арсенал», «Фулхэм» и «Тоттенхэм».