Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о четырех подряд победах команды.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Все четыре игры немного различались, и мы не теряем голову. Я не сижу здесь и не думаю: "Все отлично, мы разгадали секрет". Впереди еще много работы, и я это в полной мере осознаю.

Чувствую себя хорошо. По ряду вопросов я также не переживаю. Полагаю, мы находимся в неплохом положении. Отрадно чувствовать эту атмосферу на стадионе, болельщики вселяют энтузиазм и уходят домой счастливыми. Я понимаю, насколько это важно. В конце концов, к этому мы и стремимся», — приводит слова Каррика ESPN.

Напомним, что Майкл Каррик сменил на посту главного тренера Рубена Аморима. После этого «красные дьяволы» смогли обыграть «Манчестер Сити», «Арсенал», «Фулхэм» и «Тоттенхэм».