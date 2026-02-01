Лондонский «Челси» намерен заполучить в свои ряды центрального защитника «Нанта» Тилеля Тати.

Тилель Тати globallookpress.com

Первое предложение лондонцев по 18-летнему французу в размере 30 млн евро было отвергнуто «канарейками», но «Челси» не сдается и готов увеличить свое предложение, сообщает L'Équipe.

При этом в случае согласия со стороны «Нанта», лондонцы готовы оставить Тати в аренде до конца сезона, но вероятность перехода не очень высокая, так как трансферное окно захлопнется 2 февраля.

Тати в этом сезоне дебютировал во взрослой команде, сыграл 19 матчей. Сейчас игрока молодежной сборной Франции оценивают на Transfermarkt в € 12 млн.