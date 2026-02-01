Туринский «Ювентус» хочет усилить атакующую линию аргентинским нападающим Мауро Икарди, выступающим сейчас в турецком «Галатасарае».

Мауро Икарди globallookpress.com

По данным журналиста Экрема Конура, «старая синьора» предлагает контракт 32-летнему игроку контракт на полтора года.

Нынешний главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти работал с Икарди в «Интере» и всегда отзывался о нем комплиментарно.

Контракт аргентинца с «Галатасараем» действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 9 мячей. Портал Тransfermarkt оценивает Икарди в € 6 млн, а его контракт истекает летом 2026 года.