Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко прибыл в Амстердам, где пройдёт медобследование перед переходом в «Аякс». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Александр Зинченко globallookpress.com

Сумма сделки составит €1,5 млн плюс бонусные выплаты, зависящие от выступлений футболиста в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Сейчас украинец выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест».

Напомним, соглашение Зинченко с «Арсеналом» истекает летом 2026 года.