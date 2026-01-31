Один из лидеров Первой лиги по футболу «Челябинск» объявил о том, что центральный защитник Руслан Байтуков снова будет играть за команду.

Руслан Байтуков fc-chel.ru

«В оборонительной линии ФК "Челябинск" пополнение — в команду вернулся центральный защитник Руслан Байтуков. Челябинск для него практически родной город — именно здесь он начал заниматься футболом с шести лет.

Прошёл все стадии становления как футболиста — от детско-юношеских спортивных школ "Метар" и "Сигнал" до профессионального игрока Первой лиги России. За ФК "Челябинск" Руслан Байтуков провёл шесть сезонов, сыграл 102 матча в первенстве страны и девять — в Кубке России. За наш клуб забил 11 голов. Всего в турнирах Первой, Второй лиги и Кубка в активе Байтукова 234 матча и 16 забитых мячей», — сказано в сообщении клуба.

В этом сезоне «Челябинск» дебютировал в Первой лиге и сейчас занимает там шестое место. Чемпионат возобновится в марте.