Хавбек «Баварии» Леон Горецка уйдет из команды в конце сезона-2025/26. Об этом заявил спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд.

Леон Горецка globallookpress.com

Летом 2026 года у хавбека истекает контракт с «Баварией».

«Леон очень комфортно себя чувствует в этом клубе. Сейчас он решил остаться здесь. Он играет действительно хорошо, на чрезвычайно высоком уровне. Поэтому неудивительно, что по нему были конкретные запросы. Он важная часть команды, чувствует, что мы на хорошем пути, так что хочет остаться с нами.

Динамика последних недель привела к тому, что мы активизировали обсуждения его будущего. Его время в "Баварии" закончится летом. Он проведет здесь восемь чрезвычайно успешных лет», — приводит слова Фройнда пресс-служба «Баварии».

Горецка в нынешнем сезоне сыграл 28 матчей во всех турнирах и забил один мяч.