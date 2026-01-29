Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил работу Майкла Каррика в команде.

Гари Невилл globallookpress.com

«Я считаю, что работа тренером в "Манчестер Юнайтед" после пары лет в "Мидлсбро" обрекает Майкла Каррика на неудачу. Меня беспокоит то, что в ближайшие 18 месяцев мы снова станем свидетелями того, как клуб пострадает от какого-нибудь кризиса. Всё пойдёт своим чередом, мы уже видели этот фильм. "Манчестер Юнайтед" должен летом заполучить лучшего в мире тренера, который только может быть доступен, и назначить его на эту должность», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что Каррик начал работу в «Манчестер Юнайтед» с побед над «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсеналом» (3:2). Команда идет на пятой строчке в турнирной таблице.