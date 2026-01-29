В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» и «Ювентус» не смогли определить сильнейшего.
За 90 минут команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Результат матча
МонакоМонако0:0ЮвентусТурин
Монако: Филипп Кён, Вандерсон, Джордан Тезе, Тило Керер, Каю Энрике, Денис Закария, Магнес Аклиуше, Мамаду Кулибали (Аладжи Бамба 77'), Александр Головин (Кассум Уаттара 89'), Ламин Камара, Фоларин Балогун
Ювентус: Маттиа Перин, Хуан Кабаль (Андреа Камбьязо 75'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Фабио Миретти (Кенан Йылдыз 46'), Хефрен Тюрам (Джонатан Дэвид 83'), Теун Коопмейнерс (Эдон Жегрова 73'), Уэстон Маккенни, Луа Опенда, Шику Консейсау
Жёлтые карточки: Тило Керер 63', Ламин Камара 71' — Кенан Йылдыз 77'
Таким образом, обе команды пробились в 1/16 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» (13 очков) — 13-й, «Монако» (10) — 21-й.