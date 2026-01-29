Полузащитник Владислав Камилов покинул «Оренбург» и перешел в «Уфу», как сообщил телеграм-канал оренбургского клуба.

Владислав Камилов globallookpress.com

«Владислав Камилов уходит в ФК "Уфа". Влад присоединился к нашей команде в июне 2023 года и за это время сыграл 22 матча, забив два гола. Благодарим его за вклад в развитие клуба и желаем удачи в новой команде! » — говорится в сообщении.

30-летний Владислав Камилов ранее выступал за «Уфу» с 2020 по 2022 год. В его карьере также значатся грозненский «Ахмат», «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник».