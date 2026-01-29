Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка согласился перейти в «Атлетико» в текущее трансферное окно, как сообщает Marca.

Леон Горетцка globallookpress.com

Решение о переходе было принято после переговоров со спортивным директором мадридского клуба Матеу Алемани. Контракт Горетцки с «Баварией» истекает летом, и стороны начали обсуждение условий перехода.

«Атлетико» предложил за 30-летнего игрока компенсацию в размере 2–3 миллионов евро. Кроме того, клуб согласился покрыть часть зарплаты Горетцки за вторую половину сезона, которая составляет 8,5 миллиона евро.

Представители «Баварии» остались довольны предложенными условиями и считают, что смогут сэкономить на зарплате Горетцки, которая до вычета налогов составляет 17 миллионов евро в год.

Ожидается, что контракт с «Атлетико» будет подписан до 2028 года, и Горетцка сможет продолжить свою карьеру в мадридском клубе на более выгодных финансовых условиях.