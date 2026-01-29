«Реал» рассматривает Унаи Эмери как основного кандидата на пост главного тренера в случае ухода Альваро Арбелоа по завершении сезона. Об этом сообщил журналист Рамон Альварес де Мона в социальных сетях.

Унаи Эмери globallookpress.com

По информации источника, «Королевский клуб» уже провёл предварительные переговоры с Эмери, чтобы обсудить возможные условия сотрудничества. Однако детали будущего соглашения пока не разглашаются.

На данный момент «Астон Вилла» под руководством Эмери занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В 2012 году испанский тренер работал в московском «Спартаке».