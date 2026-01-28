Турецкий «Бешикташ» заинтересован в приобретении мексиканского защитника московского с Сесара Монтеса. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сесар Монтес globallookpress.com

В ближайшее время «Бешикташ» планирует обратиться к «Локомотиву» с предложением о трансфере игрока.

Изначально турецкий клуб рассматривал другие варианты усиления, такие как покупка Давида Алабы из мадридского «Реала» и Эмре Джана из дортмундской «Боруссии». Однако высокая стоимость этих сделок вынудила «Бешикташ» переключиться на Монтеса.

Сесар присоединился к «Локомотиву» в сентябре 2024 года и с тех пор провёл 19 матчей за клуб, забив один гол и отдав одну результативную передачу в текущем сезоне.