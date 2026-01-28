Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Мы находимся на 14-м месте в турнирной таблице, однако планировали завершить общий этап в верхней восьмёрке. Нам предстоит встретиться с крепкой командой. Этот стадион полон энергии, мы должны быть готовы как физически, так и морально.

У нас добротный состав, каждый в нём чувствует себя важным и нужным. Каждый футболист это показывает, выходя на поле», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» — «Интер» состоится уже сегодня, 28 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Напомним, что «Интер» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов.