Крайний защитник «Интера» Дензел Дюмфрис продолжает оставаться в поле зрения «Барселоны» и «Манчестер Сити».
Как утверждает издание Sportmediaset, 29-летний голландец интерес каталонцам даже перехода к ним Жоау Канселу. «Барселона» считает, что в случае перехода Дюмфрис станет ключевым игроком команды.
На приобретении защитника в «Ман Сити» настаивает главный тренер Пеп Гвардиола.
В настоящее время Дюмфрис травмирован и провел всего 11 матчей в этом сезоне, в которых забил гол и сделал одну голевую передачу.