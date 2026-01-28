В настоящее время Дюмфрис травмирован и провел всего 11 матчей в этом сезоне, в которых забил гол и сделал одну голевую передачу.

На приобретении защитника в «Ман Сити» настаивает главный тренер Пеп Гвардиола.

Как утверждает издание Sportmediaset, 29-летний голландец интерес каталонцам даже перехода к ним Жоау Канселу. «Барселона» считает, что в случае перехода Дюмфрис станет ключевым игроком команды.

Крайний защитник «Интера» Дензел Дюмфрис продолжает оставаться в поле зрения «Барселоны» и «Манчестер Сити».

