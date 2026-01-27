Новичок «ПСЖ» Дро Фернандес высказался о переходе в парижский клуб из «Барселоны».

Дро Фернандес globallookpress.com

«Я очень рад и горд тем, что присоединяюсь к "ПСЖ". Это огромный клуб, за которым я слежу с детства, и где многие великие легенды творили историю. Сейчас я невероятно взволнован и полон мотивации играть и отдавать все силы», — цитирует Дро официальный сайт парижского клуба.

18-летний испанский футболист подписал соглашение с ПСЖ до лета 2030-го года. Фернандес будет выступать в новом клубе под 27-м номером.

В нынешнем сезоне испанец провел за «Барселону» 5 матчей и не отметился результативными действиями.