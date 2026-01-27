Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что он ждет от игры 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором станет известно, пройдет ли его команда в плей-офф.

Антонио Конте globallookpress.com

«Это будет захватывающий матч против клуба, который мне посчастливилось тренировать. Я знаю, что это за клуб, какие у них игроки и какой у них менталитет. Мы подходим к этой игре с решимостью и пониманием соперника. Никто из нас не думает о вылете из Лиги чемпионов или о том, чтобы не продолжать участие в этом турнире. Мы играли все восемь туров до последней минуты. Мы хотим двигаться вперед», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Сейчас неаполитанцы идут на 25-й строчке мимо зоны плей-офф с 8 очками. Игра с «Челси» состоится на домашнем стадионе «Наполи» 28 января в 23:00 (мск).