Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини честно признался, что неудача против «Милана» в 22-м туре Серии А могла негативно сказаться на уверенности и эмоциональном состоянии его игроков.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Когда "Милан" ведет в счете, он становится очень опасен в контратаках, особенно с учетом свежих сил в лице Пулишича и Фюллькруга. Тем не менее, если бы мы проиграли этот матч, это был бы реально тяжелый удар. Мы встречались с командой, занимающей второе место в Серии А, и после этого матча чувствуем себя сильнее.

Моя оборона в этом сезоне просто невероятна, и то, что мы так мало позволили "Милану" сегодня, это благодаря нашим усилиям и решимости», — цитирует портал Football Italia слова наставника джаллоросси.

«Рома» уступала по ходу матча, но смогла отыграться после гола с пенальти Лоренцо Пеллегрини. Сейчас у римлян 43 очка и третья строчка в таблице чемпионата Италии. «Милан» (47) — второй.