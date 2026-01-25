Матч легенд между ветеранами сборной СССР и московского «Спартака», посвященный памяти бывшего футболиста Никиты Симоняна, завершился победой «Спартака» со счетом 5:4.

Денис Глушаков globallookpress.com

В начале игры за сборную СССР дважды отличился нападающий Сергей Кирьяков. В ответ «Спартак» оформил хет-трик, автором которого стал полузащитник Денис Глушаков. Еще один мяч в ворота сборной СССР забил полузащитник Андрей Каряка.

Известный советский футболист и экс-нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян скончался 23 ноября 2025 года в Москве в возрасте 99 лет.