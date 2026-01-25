«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения правого защитника «Реала» Трент Александер-Арнольд, так как будущее футболиста в мадридском клубе остается неопределенным.  Об этом сообщает TEAMtalk.

Трент Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Англичанин намерен бороться за место в составе «Реала», но внутри команды есть недовольство его выступлениями в дебютном сезоне.  Посредники уже провели переговоры с «Манчестер Сити», который ищет усиление на позицию правого защитника перед летним трансферным окном.  Переход Александер-Арнольда потребует значительных финансовых вложений.

Игрок присоединился к «Реалу» летом прошлого года.  За это время он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.  Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.