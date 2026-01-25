«Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Кремонезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А со счетом 1:0.
На третьей минуте единственный гол забил Алю Фадера. Эта победа прервала серию из трех поражений «Сассуоло» подряд в чемпионате. Сейчас клуб с 26 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.
Результат матча
СассуолоСассуоло1:0КремонезеКремона
1:0 Алиу Фадера 3'
Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Лука Липани (Кристиан Торстведт 59'), Неманья Матич, Алиу Фадера (Доменико Берарди 59'), Лука Моро (Николас Пьерини 71'), Арман Лорьенте (Андреа Пинамонти 71'), Исмаэль Коне (Эдоардо Яннони 84')
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла, Томмазо Барбьери (Деннис Йонсен 46'), Маттео Бьянкетти (Микаил Файе 81'), Федерико Баскиротто, Яри Вандепутте, Альберто Грасси (Романо Флориани Муссолини 67'), Микеле Коллоколо (Алессио Дзербин 23'), Филиппо Терраччано (Франческо Фолино 81'), Федерико Бонаццоли, Джейми Варди
Жёлтые карточки: Арман Лорьенте 64' — Томмазо Барбьери 32', Джузеппе Пеццелла 74'
Для «Кремонезе» это поражение стало восьмым подряд: пять поражений и три ничьи. С 23 очками команда находится на 14-м месте.