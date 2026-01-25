«Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Кремонезе» в матче 22-го тура итальянской Серии А со счетом 1:0.

Алю Фадера globallookpress.com

На третьей минуте единственный гол забил Алю Фадера. Эта победа прервала серию из трех поражений «Сассуоло» подряд в чемпионате. Сейчас клуб с 26 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Результат матча Сассуоло Сассуоло 1:0 Кремонезе Кремона 1:0 Алиу Фадера 3' Сассуоло: Арьянет Мурич, Себастьян Валюкевич, Джей Идзес, Тарик Мухаремович, Джош Дойг, Лука Липани ( Кристиан Торстведт 59' ), Неманья Матич, Алиу Фадера ( Доменико Берарди 59' ), Лука Моро ( Николас Пьерини 71' ), Арман Лорьенте ( Андреа Пинамонти 71' ), Исмаэль Коне ( Эдоардо Яннони 84' ) Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла, Томмазо Барбьери ( Деннис Йонсен 46' ), Маттео Бьянкетти ( Микаил Файе 81' ), Федерико Баскиротто, Яри Вандепутте, Альберто Грасси ( Романо Флориани Муссолини 67' ), Микеле Коллоколо ( Алессио Дзербин 23' ), Филиппо Терраччано ( Франческо Фолино 81' ), Федерико Бонаццоли, Джейми Варди Жёлтые карточки: Арман Лорьенте 64' — Томмазо Барбьери 32', Джузеппе Пеццелла 74'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 5 Удары мимо 2 45 Владение мячом 55 3 Угловые удары 5 4 Офсайды 3 13 Фолы 14

Для «Кремонезе» это поражение стало восьмым подряд: пять поражений и три ничьи. С 23 очками команда находится на 14-м месте.