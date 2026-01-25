«Барселона» и уругвайский «Дефенсор Спортинг» договорились об аренде 19-летнего левого защитника Патрисио Пасифико, которая будет завершена в ближайшее время. Об этом сообщает Sport.es.

Патрисио Пасифико globallookpress.com

Согласно источнику, если футболист сыграет не менее 10 матчей за «Барселону», клуб обязан будет выкупить его примерно за 2 миллионов. За эту сумму каталонцы получат 50% прав на футболиста с возможностью увеличения в будущем. Ожидается, что контракт с Пасифико будет подписан на три года.

С февраля 2024 года Пасифико выступает за основную команду «Дефенсор Спортинг». За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах и забил два гола. Текущий контракт игрока с клубом действует до конца 2028 года.