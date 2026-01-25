После этого матча «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе. «Кельн» — на 10-й позиции (20 баллов).

У «Фрайбурга» отличились Дерри Шерхант на 11-й минуте и Игор Матанович на 44-й минуте.

На 10-й минуте игрок хозяев Максимилиан Розенфельдер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Футбол•Вчера 22:28 «Унион» — «Боруссия» Д: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Вчера 21:48 «Бавария» проиграла впервые в сезоне! Сенсационный «Аугсбург» перевернул дерби после перерыва

Футбол•Вчера 19:28 «Бавария» — «Аугсбург»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Вчера 19:23 «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•23/01/2026 10:08 Бундеслига в режиме турбулентности: обезглавленный «Айнтрахт», доминирование «Баварии» и провалы в ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•Сегодня 12:48 Эндрю Робертсон — легенда «Ливерпуля»: переход в «Тоттенхэм» станет концом целой эпохи

Футбол•Вчера 18:59 Европа опустила с небес на землю: что случилось с бразильским «Поколением на миллиард»

Футбол•23/01/2026 19:41 От тотального доминирования до катастрофы: станет ли Гехи спасителем нового проекта Гвардиолы?

Футбол•23/01/2026 18:28 «Тайный» полузащитник «МЮ» и Стерлинг в «Наполи»: пять трансферов января, в которые трудно поверить

Выбор читателей

Футбол•21/01/2026 21:37 Столичное дерби. ЦСКА и «Спартак» ведут борьбу за Эсекиэля Себальоса

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Футбол•23/01/2026 10:09 Верните мой 2016-й: «Ростов» в ЛЧ, «Динамо» в ФНЛ и ещё топ-8 событий 10-летний давности

Футбол•19/01/2026 03:23 Пять ударов в каркас и подарок «Реалу»: «Сосьедад» оглушил «Барселону» на «Аноэте»

Футбол•22/01/2026 13:36 Важнее, чем кажется: почему «Барселона» не хочет расставаться с Рашфордом

Самое интересное

Футбол•03/12/2025 18:06 Восхождение Игора Тиаго: новый бомбардир «Брентфорда» бросает вызов Холанну и мечтает о ЧМ-2026

Футбол•03/12/2025 14:59 Ширер больше не первый: как Холанн быстрее всех забил сотню голов в АПЛ

Футбол•02/12/2025 17:16 Длинный рукав снова в моде: как культовый элемент формы вернулся в АПЛ

Футбол•02/12/2025 13:51 Больше, чем икона стиля: почему Бекхэм — один из самых недооцененных футболистов своего поколения