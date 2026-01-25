«Фрайбург» одолел «Кельн» (2:1) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.
На 10-й минуте игрок хозяев Максимилиан Розенфельдер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
У «Фрайбурга» отличились Дерри Шерхант на 11-й минуте и Игор Матанович на 44-й минуте.
Результат матча
ФрайбургФрайбург2:1КёльнКёльн
1:0 Дерри Шерхант 11' 2:0 Игор Матанович 44'
Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер (Кристиан Гюнтер 55'), Маттиас Гинтер, Макс Розенфельдер (Бруно Огбус 63'), Филипп Треу, Ян-Никлас Бесте, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге (Николас Хефлер 63'), Юито Судзуки, Дерри Шерхант (Винченцо Грифо 76'), Игор Матанович (Лукас Хёлер 76')
Кёльн: Марвин Швебе, Кристоффер Лунн, Себастьян Себулонсен, Рав Ван ден Берг (Джан-Лука Вальдшмидт 86'), Алессио Кастро-Монтес, Мариус Бюльтер, Линтон Майна (Fynn Schenten 87'), Якуб Каминьский, Том Краус (Эрик Мартель 77'), Ян Тильман (Саид эль Мала 67'), Рагнар Ахе
Жёлтые карточки: Дерри Шерхант 74' — Том Краус 62', Алессио Кастро-Монтес 69'
После этого матча «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе. «Кельн» — на 10-й позиции (20 баллов).