«Фрайбург» одолел «Кельн» (2:1) в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

На 10-й минуте игрок хозяев Максимилиан Розенфельдер оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

У «Фрайбурга» отличились Дерри Шерхант на 11-й минуте и Игор Матанович на 44-й минуте.

Результат матча

ФрайбургФрайбургФрайбург2:1КёльнКёльнКёльн
1:0 Дерри Шерхант 11' 2:0 Игор Матанович 44'
Фрайбург:  Ноа Атуболу,  Лукас Кюблер (Кристиан Гюнтер 55'),  Маттиас Гинтер,  Макс Розенфельдер (Бруно Огбус 63'),  Филипп Треу,  Ян-Никлас Бесте,  Максимилиан Эггештайн,  Патрик Остерхаге (Николас Хефлер 63'),  Юито Судзуки,  Дерри Шерхант (Винченцо Грифо 76'),  Игор Матанович (Лукас Хёлер 76')
Кёльн:  Марвин Швебе,  Кристоффер Лунн,  Себастьян Себулонсен,  Рав Ван ден Берг (Джан-Лука Вальдшмидт 86'),  Алессио Кастро-Монтес,  Мариус Бюльтер,  Линтон Майна (Fynn Schenten 87'),  Якуб Каминьский,  Том Краус (Эрик Мартель 77'),  Ян Тильман (Саид эль Мала 67'),  Рагнар Ахе
Жёлтые карточки:  Дерри Шерхант 74'  —  Том Краус 62',  Алессио Кастро-Монтес 69'

После этого матча «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе.  «Кельн» — на 10-й позиции (20 баллов).