Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал о своих чувствах после восстановления от травмы.

Джамал Мусиала globallookpress.com

«Вернувшись в строй, я снова ощущаю себя живым. Травма стала для меня важным уроком. Она помогает лучше понять себя и пройти через множество испытаний. Реабилитация — это всегда сложный и не самый приятный процесс. Ты стараешься вернуться в форму, преодолевая трудности. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — поделился Мусиала с клубной пресс-службой.

В июле 22-летний футболист получил перелом малоберцовой кости и вернулся на поле 17 января, впервые сыграв в официальном матче сезона.