После этого матча «Кальяри» занимает 11-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Фиорентина» располагается на 18-й строчке (17).

Единственный гол у «Фиорентины» забил Марко Брешианини на 74-й минуте.

У гостей голы записали на свой счет Семих Кылычсой на 31-й минуте и Марко Палестра на 47-й минуте.

«Кальяри» одержал победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 22-го тура итальянской Серии А.

