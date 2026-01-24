«Кальяри» одержал победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 22-го тура итальянской Серии А.
У гостей голы записали на свой счет Семих Кылычсой на 31-й минуте и Марко Палестра на 47-й минуте.
Единственный гол у «Фиорентины» забил Марко Брешианини на 74-й минуте.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:2КальяриКальяри
0:1 Семих Кылычсой 31' 0:2 Марко Палестра 47' 1:2 Марко Брешианини 74'
Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Марин Понграчич, Робин Гозенс (Джек Харрисон 60'), Роландо Мандрагора (Джованни Фаббиан 46'), Николо Фаджоли, Шер Ндур (Марко Брешианини 59'), Манор Соломон (Никколо Фортини 83'), Роберто Пикколи, Альберт Гудмундссон, Dodo
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт (Рияд Идрисси 80'), Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Жозе Педро, Лука Маццители (Габриэле Цаппа 80'), Джанлука Гаэтано, Мишель Адопо, Марко Палестра (Маттео Прати 80'), Семих Кылычсой (Дженнаро Боррелли 71'), Себастьяно Эспозито (Ibrahim Sulemana 64')
Жёлтые карточки: Марин Понграчич 56', Пьетро Комуццо 90+2' — Элия Каприле 63', Йерри Мина 85', Жозе Педро 87'
После этого матча «Кальяри» занимает 11-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Фиорентина» располагается на 18-й строчке (17).