Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Санкт-Паули» и «Гамбургом» состоится 23 января на стадионе «Милентор». Начало встречи в 22:30 мск.

«Санкт-Паули» занимает последнее место в таблице, но в этом туре может покинуть зону вылета, если одержит победу. С этим у хозяев есть проблемы, так как за сезон они выиграли только 3 матча из 17 сыгранных.

«Гамбургу» очки нужны не меньше, так как команда в 5 пунктах от зоны вылета и в 4 баллах от зоны плей-офф. По факту «Гамбург» сыграет в родном городе, но стадион будет чужой. В гостях клуб не выиграл ни одной встречи в этом сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 2.95 на победу «Санкт-Паули», 2.95 на ничью, 2.65 на победу «Гамбурга».

Прогноз ИИ: матч закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

