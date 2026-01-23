Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Санкт-Паули» и «Гамбургом» состоится 23 января на стадионе «Милентор». Начало встречи в 22:30 мск.
«Санкт-Паули» занимает последнее место в таблице, но в этом туре может покинуть зону вылета, если одержит победу. С этим у хозяев есть проблемы, так как за сезон они выиграли только 3 матча из 17 сыгранных.
«Гамбургу» очки нужны не меньше, так как команда в 5 пунктах от зоны вылета и в 4 баллах от зоны плей-офф. По факту «Гамбург» сыграет в родном городе, но стадион будет чужой. В гостях клуб не выиграл ни одной встречи в этом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.
- Коэффициенты букмекеров: 2.95 на победу «Санкт-Паули», 2.95 на ничью, 2.65 на победу «Гамбурга».
- Прогноз ИИ: матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» — «Гамбург» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.