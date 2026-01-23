23 января на «Сьюдад де Валенсия» состоится матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Леванте» будет принимать «Эльче». Старт поединка в 23:00 мск.
После трех матчей без поражений «Леванте» проиграл мадридскому «Реалу» и теперь отставание команды от 17-й строчки составляет уже 6 очков. Тем не менее хозяева пытаются покинуть зону вылета. Ранее они смогли добиться ничьих в поединках с «Эспаньолом» и «Реал Сосьедадом», а также победили «Севилью».
«Эльче» без побед уже 3 тура. Гости сыграли вничью с «Севильей» и «Валенсией», а также проиграли «Вильярреалу». Ранее клуб ни разу не побеждал «Леванте» на его поле. Добьются ли «зелено-полосатые» исторической победы?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.
- Котировки букмекеров: 2.28 на победу «Леванте», 3.30 на ничью, 3.25 на победу «Эльче».
- Прогноз ИИ: «Леванте» и «Эльче» закончат матч вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Леванте» — «Эльче» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.