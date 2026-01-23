«Интер» примет «Пизу» в матче 22-го тура чемпионата Италии, который состоится 23 января в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
«Интер» ведет гонку за лидерство и пока что успешно. Миланцы лидируют с 49 очками, опережая «Милан» на 3 пункта. В последних турах «нерадзурри» хоть и скромно, но обыграли «Удинезе» и «Лечче».
После поражения от «Арсенала» в Лиге чемпионов хозяева явно будут настроены на победу. «Пиза» — удобный в этом плане оппонента. Гости находятся в зоне вылета и в этом сезоне имеют только одну победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.32.
- Котировки букмекеров: 1.28 на победу «Интера», 6.60 на ничью и 11.0 на победу «Пизы».
- Прогноз ИИ: «Интер» одержит победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Пиза» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.