Для «Ливерпуля» победа в Марселе стала девятой в 11 последних гостевых матчах в Европе при Арне Слоте. В турнирной таблице Лиги чемпионов команда поднялась до 15 очков и оказалась в четвёрке, оставив вопрос прямого выхода в 1/8 финала в своих руках. На фоне проблем в АПЛ еврокубки вновь подчёркивают разницу в настроении и качестве игры команды в разных соревнованиях.

Результат матча Марсель Марсель 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Доминик Собослаи 45+1' 0:2 Коди Матес Гакпо 90+3' Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Микаэль Мурильо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа ( Билал Надир 68' ), Хамед Траоре Жуниор ( Игор Пайшао 68' ), Мэйсон Гринвуд, Тимоти Уэа, Амин Гуири ( Пьер-Эмерик Обамеянг 67' ) Ливерпуль: Алисон, Милош Керкез, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жереми Фримпонг, Флориан Вирц ( Коди Матес Гакпо 79' ), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Уго Экитике ( Кёртис Джонс 79' ) Жёлтая карточка: Бенжамен Павар 48' (Марсель)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 9 Удары мимо 6 58 Владение мячом 42 7 Угловые удары 4 3 Офсайды 3 8 Фолы 12

Выезд на «Велодром» изначально выглядел тестом на устойчивость для «Ливерпуля». Полный стадион, мощный перформанс трибун, отсылка к «Битлз», 2004 году и Дидье Дрогба — всё это должно было поджечь атмосферу и сыграть в пользу хозяев. Но сам матч довольно быстро показал, что антураж не всегда влияет на ход матча.

Перфоманс фанатов «Марселя» перед матчем с «Ливерпулем» globallookpress.com

Слот вновь сделал ставку на ромб в центре поля, схему, которая уже сработала в выездном матче против «Интера». В отличие от «Сан-Сиро», здесь с первых минут в составе появился Мохамед Салах, вернувшийся после Кубка Африки. Это сразу добавило вариативности атакам гостей, даже несмотря на заметную нехватку игрового ритма у египтянина. «Марсель» выглядел скованным. Для команды Роберто Де Дзерби это было нетипично, хозяева регулярно теряли мяч при выходе из обороны, особенно часто под давлением ломались центральные защитники Балерди и Медина. «Ливерпуль» не включал высокий прессинг постоянно, но действовал точно, перекрывая варианты передач и провоцируя ошибки.

Второй перфоманс фанатов «Марселя» перед матчем с «Ливерпулем» globallookpress.com

Уже в дебюте встречи Макаллистер пробил рядом со штангой, а затем быстрая контратака гостей завершилась голом Экитике, отменённым из-за минимального офсайда. В этих эпизодах хорошо читалась структура атак «Ливерпуля»: перехват — вертикаль — подключение фланга — прострел или удар из зоны между линиями. Единственные по-настоящему опасные моменты «Марселя» до перерыва создали Гуири и Павар, но Алисон надёжно играл на выходах. В остальном хозяева чаще боролись с мячом, чем создавали давление.

Гол в концовке тайма был логичным, но всё равно неожиданным с точки зрения динамики игры. Фол на Гравенберхе у самой штрафной дал «Ливерпулю» шанс со стандарта. Пока ВАР проверял возможную игру рукой в предыдущем эпизоде, Собослаи долго готовился к удару — и не зря. Доминик воспользовался редкой для такого уровня ошибкой: в стенке «Марселя» не оказалось игрока, лежащего за ней. Венгр это заметил и идеально отправил мяч под стенкой в нижний угол. Рульи такого от своих защитников не ожидал, а на перерыв «Марселю» пришлось уходить с 0:1 на табло.

Гол Собослаи со штрафного globallookpress.com

«Марсель» огрызается, «Ливерпуль» адаптируется

Перерыв пошёл «Марселю» на пользу, хозяева начали второй тайм гораздо активнее. Гринвуд сначала вынудил Алисона тащить неприятный дальний удар, затем разогнал атаку, после которой Траоре пробил выше ворот, имея реальный шанс сравнять счёт. Это был лучший отрезок «Марселя» в матче, с движением, явной идеей и попыткой сыграть быстрее.

Но именно в этот момент стало заметно различие в классе управления игрой. «Ливерпуль» не стал паниковать и не откатился глубоко. Команда Слота спокойно переждала давление, сохранив компактность между линиями, а затем вновь перехватила инициативу за счёт контроля мяча и работы флангов. Гости несколько раз могли закрывать матч даже тогда, когда «Марсель» создавал свои моменты. Экитике попал в штангу после передачи Собослаи, Вирц проверил Рульи ударом в ближний угол, а сам Экитике ещё раз пробил выше из выгодной позиции. Казалось, что «Марсель» должен наказать за расточительность, но хозяева не дотянули по качеству в финальной трети.

Второй гол команды Слота стал следствием уже системного давления, а не ситуативной гениальности. Комбинация через центр вывела Макаллистера на пространство, аргентинец вовремя нашёл Фримпонга справа, тот легко ушёл от Пайшау и на инстинкте отправил мяч вдоль ворот. Прострел голландца не выглядел убийственным, но после двух рикошетов (от Медины и Рульи) мяч оказался в сетке. Обидный автогол, а матч с этого момента был, по сути, окончен.

Второй гол «Ливерпуля» globallookpress.com

Салах, глубина состава и европейская стабильность

Возвращение Мохамеда Салаха не стало ярким персональным перформансом, но его влияние чувствовалось в структуре ливерпульской игры. Египтянин много смещался, стягивал защитников и участвовал в построении атаки. При этом в завершении ощущалась усталость, нереализованный выход один на один и запоздалые решения в нескольких эпизодах — прямое следствие насыщенного графика в сборной.

Мохамед Салах globallookpress.com

Важно и то, как «Ливерпуль» усилился по ходу матча. Выход Гакпо в концовке не выглядел формальностью, нидерландец активно вошёл в игру и в компенсированное время уверенно завершил атаку после передачи Гравенберха, красиво оформив разгром.

Коди Гакпо globallookpress.com

Качество скамейки у Слота в порядке, весь Марсель увидел очередное подтверждение этому.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В итоге «Марсель» так и не сумел перевести сумасшедшую энергию трибун в давление на поле и создать интригу. «Ливерпуль» сыграл спокойно, прагматично и почти без сбоев, сохранив ворота сухими и не позволив игре выйти из-под контроля. Это не была яркая победа, но именно такие выезды чаще всего и определяют готовность команды к решающим стадиям турнира.