Стала известна команда лучших футболистов прошедшей игровой недели Лиги чемпионов.
Команда недели ЛЧ по итогам 7-го тура общего этапа:
Вратарь: Константинос Цолакис («Олимпиакос»);
Защитники: Эльвин Джафаргулиев («Карабах»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йостейн Гундерсен («Буде-Глимт»), Педро Порро («Тоттенхэм»);
Полузащитники: Кефрен Тюрам («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реал»), Роберт Наварро («Атлетик»), Фермин Лопес («Барселона»), Джулиано Симеоне («Атлетико»);
Нападающий: Луис Суарес Чаррис («Спортинг»).
После 7-и туров в общем этапе Лиги чемпионов «Арсенал» занимает 1-е место с 21-м очком в активе. На 2-й строчке располагается «Бавария» (18 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Реал» с 15-ю очками.