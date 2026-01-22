«Бавария» на своем поле обыграла «Юнион» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Гарри Кейн
Гарри Кейн globallookpress.com

Дублем в составе победителей отличился Гарри Кейн.  Англичанин открыл счет на 52-й минуте, а спустя три минуты форвард реализовал пенальти.

Мюнхенцы остались в меньшинстве на 63-й минуте после удаления Ким Мин Чжэ.

Результат матча

БаварияМюнхенБавария2:0ЮнионЮнионБрюссель
1:0 Гарри Кейн 52' 2:0 Гарри Кейн 55' пен.
Бавария:  Мануэль Нойер,  Рафаэл Геррейру (Хироки Ито 67'),  Ким Мин Джэ,  Жонатан Та,  Йозуа Киммих,  Том Бишоф,  Александар Павлович,  Майкл Олисе,  Леннарт Карл (Альфонсо Дэвис 67'),  Луис Диас,  Гарри Кейн
Юнион:  Кьелл Схерпен,  Росс Сайкс,  Кристиан Бёрджесс,  Кевин Макаллистер,  Ануар Аит-Эль-Хадж (Луи Патрис 67'),  Гильерме Смит (Мохаммед Фусейни 67'),  Камил ван де Перре,  Адем Зорган,  Дэвид Промис (Роб Схофс 82'),  Рауль Флоруч (Федде Лейсен 67'),  Анан Халаили
Жёлтые карточки:  Ким Мин Джэ 18',  Майкл Олисе 58'  —  Дэвид Промис 66'
Красная карточка:  Ким Мин Джэ 63' (Бавария)

«Бавария» с 18 очками поднялась на второе место в общей таблице, «Юнион» с 6 баллами находится вне зоны плей-офф — 31-я строчка.

Мюнхенцы вслед за «Арсеналом» автоматически вышли в 1/8 финала турнира.