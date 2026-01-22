Мюнхенцы вслед за «Арсеналом» автоматически вышли в 1/8 финала турнира.

«Бавария» с 18 очками поднялась на второе место в общей таблице, «Юнион» с 6 баллами находится вне зоны плей-офф — 31-я строчка.

Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру ( Хироки Ито 67' ), Ким Мин Джэ, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Том Бишоф, Александар Павлович, Майкл Олисе, Леннарт Карл ( Альфонсо Дэвис 67' ), Луис Диас, Гарри Кейн

Мюнхенцы остались в меньшинстве на 63-й минуте после удаления Ким Мин Чжэ .

Дублем в составе победителей отличился Гарри Кейн . Англичанин открыл счет на 52-й минуте, а спустя три минуты форвард реализовал пенальти.

«Бавария» на своем поле обыграла «Юнион» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

