«Бавария» на своем поле обыграла «Юнион» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.
Дублем в составе победителей отличился Гарри Кейн. Англичанин открыл счет на 52-й минуте, а спустя три минуты форвард реализовал пенальти.
Мюнхенцы остались в меньшинстве на 63-й минуте после удаления Ким Мин Чжэ.
Результат матча
БаварияМюнхен2:0ЮнионБрюссель
1:0 Гарри Кейн 52' 2:0 Гарри Кейн 55' пен.
Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру (Хироки Ито 67'), Ким Мин Джэ, Жонатан Та, Йозуа Киммих, Том Бишоф, Александар Павлович, Майкл Олисе, Леннарт Карл (Альфонсо Дэвис 67'), Луис Диас, Гарри Кейн
Юнион: Кьелл Схерпен, Росс Сайкс, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Ануар Аит-Эль-Хадж (Луи Патрис 67'), Гильерме Смит (Мохаммед Фусейни 67'), Камил ван де Перре, Адем Зорган, Дэвид Промис (Роб Схофс 82'), Рауль Флоруч (Федде Лейсен 67'), Анан Халаили
Жёлтые карточки: Ким Мин Джэ 18', Майкл Олисе 58' — Дэвид Промис 66'
Красная карточка: Ким Мин Джэ 63' (Бавария)
«Бавария» с 18 очками поднялась на второе место в общей таблице, «Юнион» с 6 баллами находится вне зоны плей-офф — 31-я строчка.
Мюнхенцы вслед за «Арсеналом» автоматически вышли в 1/8 финала турнира.