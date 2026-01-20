Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Буде-Глимта»(1:3) в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Понятно, что мы проиграли. Я знаю, насколько хорош соперник: в прошлом сезоне он играл в полуфинале Лиги Европы, он свеж, а у нас есть некоторые потери, важные футболисты не смогли придать нам стабильности.

Многим игрокам нужно прибавлять, судя по тому, как они боролись при игре 10 на 11. Нам нужно срочно изменить ситуацию в матчах с "Вулвс" и "Галатасараем". Мы ждем возвращения некоторых футболистов.

"Буде" хорошо организован, он выдавливает вас на фланги, а у нас не было футболистов, способных обыгрывать один на один и создавать моменты. Соперник в целом по-настоящему хорош, мои поздравления», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Буде-Глимт» с 6-ю очками теперь занимает 26-е место в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» осталось 13 очков. «Горожане» идут четвертыми.