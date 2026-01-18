«Сельта» одержала победу над «Райо Вальекано» (3:0) в матче 20-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Серхио Каррейра на 40-й минуте, Брайан Сарагоса на 54-й минуте с пенальти и Хави Руэда на 79-й минуте.
Результат матча
СельтаВиго3:0Райо ВальеканоМадрид
1:0 Серхио Каррейра 40' 2:0 Брайан Сарагоса 54' пен. 3:0 Хави Руэда 79'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес (Ману Фернандес 71'), Карл Старфельт (Hugo Burcio 83'), Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза (Хави Руэда 71'), Серхио Каррейра, Илаш Мориба, Уго Сотело (Мигел Роман Гонсалес 63'), Уго Альварес (Уиллот Сведберг 63'), Пабло Дуран, Брайан Сарагоса
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино (Александр Алемао 61'), Альваро Гарсия, Педро Диас, Херард Гумбау (Ранди Нтекья 61'), Хорхе де Фрутос (Оскар Трехо 78'), Карлос Мартин (Джошуа Вертруд 68'), Иси Паласон (Фран Перес 78')
Жёлтые карточки: Уго Альварес 44', Уго Сотело 58', Яго Аспас 65', Оскар Мингуэза 66' — Херард Гумбау 58', Карлос Мартин 59', Иси Паласон 65'
Красная карточка: Нобель Менди 66' (Райо Вальекано)
После этого матча «Сельта» занимает 7-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Райо Вальекано» располагается на 12-й строчке с 22 баллами.