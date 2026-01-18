18 января на «Метрополитано» в Мадриде состоится матч 20-го тура Примеры Испании, в котором «Атлетико» примет «Алавес». Начало игры в 18:15 мск.
«Атлетико» перед этим матче победил «Жирону» и «Валенсию», сыграл вничью с «Реал Сосьедадом». «Алавес» находится в плохой форме, поэтому у «матрасников» есть хорошие шансы продлить свою серию.
Удастся ли «Алавесу» снова набрать очки в матче против «Атлетико»? Последние две игры закончились вничью. Позволит ли гостям их текущая серия избежать поражения, учитывая, что они проиграли 6 последних матчей на выезде?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 1.41 на победу «Атлетико», 4.90 на ничью и 8.60 на победу «Алавеса».
- Искусственный интеллект уверен уверен, что матч завершится победой «Атлетико» со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.