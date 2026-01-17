Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что нападающий Артем Дзюба станет новым капитаном команды.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Что касается капитана команды, то у нас, безусловно, достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном команды будет Дзюба, в этом нет никаких сомнений. Он в ряде матчей уже выводил команду и делал это достаточно успешно. Артем по духу своему лидер. Это тот человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов — это самое главное для капитана», — цитирует Тедеева пресс‑служба «Акрона».

37‑летний Дзюба в текущем сезоне провел за тольяттинцев 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Предыдущим капитаном «Акрона» был Константин Савичев, перешедший этой зимой в столичное «Торпедо».