Лидер «Вест Хэма» Лукас Пакета сообщил руководству клуба о своем желании покинуть клуб и вернуться в бразильский «Фламенго».

Лукас Пакета globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, несколько дней назад клуб из Рио и 28-летний бразилец согласовали условия контракта. В ближайшее время «Фламенго» проведет переговоры с «Вест Хэмом».

Действующий контракт Пакеты с «Вест Хэмом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Бразилии в 35 млн евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за «молотобойцев» в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу. Пакета воспитанник «Фламенго» и выступал в основной команде с 2016 по 2019 год. Также он играл за «Милан» и «Лион».