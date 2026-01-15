«Аугсбург» и «Унион» встретятся в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги. Игра запланирована на 15 января 22:30 мск.

«Аугсбург» не может выиграть уже три тура, но теперь команда находится в двух очках от зоны вылета и ей некуда отступать. Если «фуггеры» сыграют так же хорошо, как они сыграли недавно с «Байером» (2:0), то им удастся себя обезопасить на следующий тур.

Однако «Унион» не согласен делить очки. Клуб начал набирать высоту. За последние несколько туров берлинцы собрали 7 пунктов. На старте своей серии «Унион» победил «Лейпциг», доказав, что находится в хорошей форме. Воспользуются ли гости этим моментом?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Букмекеры дают 2.65 и 2.80 на победу команд в матче, за 3.15 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект считает, что победит «Унион» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Унион» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.