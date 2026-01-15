«Аугсбург» и «Унион» встретятся в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги. Игра запланирована на 15 января 22:30 мск.
«Аугсбург» не может выиграть уже три тура, но теперь команда находится в двух очках от зоны вылета и ей некуда отступать. Если «фуггеры» сыграют так же хорошо, как они сыграли недавно с «Байером» (2:0), то им удастся себя обезопасить на следующий тур.
Однако «Унион» не согласен делить очки. Клуб начал набирать высоту. За последние несколько туров берлинцы собрали 7 пунктов. На старте своей серии «Унион» победил «Лейпциг», доказав, что находится в хорошей форме. Воспользуются ли гости этим моментом?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.
- Букмекеры дают 2.65 и 2.80 на победу команд в матче, за 3.15 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что победит «Унион» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аугсбург» — «Унион» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.