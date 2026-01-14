Юссеф Эн-Несири присоединился к «Фенербахче» летом 2024 года после перехода из «Севильи» . В текущем сезоне 28-летний марокканский футболист сыграл 25 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу.

«Эвертон» официально предложил «Фенербахче» арендовать Эн-Несири с возможностью последующего выкупа за 20 миллионов евро. Переговоры между клубами активно продолжаются.

«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Фенербахче» Юссефу Эн-Несири , как сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

1.76

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставка Команды выдадут результативный матч?

Футбол•Сегодня 12:54 Моуринью 2.0: что ждет «Реал» под руководством Арбелоа

Футбол•Сегодня 11:26 Детали спорного назначения: почему «Манчестер Юнайтед» отказал Сульшеру и выбрал Каррика

Футбол•Сегодня 02:29 «Сити» в шаге от финала Кубка лиги: Семеньо и Шерки прибили «Ньюкасл» на выезде

Футбол•Сегодня 01:06 «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: онлайн, прямая трансляция полуфинала Кубка английской лиги

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 21:23 Без грусти по Дивееву. ЦСКА присмотрел Адриелсона

Футбол•Вчера 15:26 Зимняя лихорадка: кто возглавил список самых дорогих трансферов января?

Футбол•Вчера 13:32 Каталонская дерзость: в чем секрет превосходства «Барселоны» над «Реалом»?

Футбол•Вчера 12:56 Лето, когда Америка влюбилась в футбол: полная история ЧМ-1994

Футбол•Вчера 11:18 Десятая жертва Переса: почему увольнение Алонсо лишь маскирует системный кризис «Реала»

Выбор читателей

Футбол•08/01/2026 16:26 От Луиса Суареса до ван Дейка: топ-10 лучших январских трансферов в истории АПЛ

Футбол•09/01/2026 21:15 Слишком мало и слишком поздно: трансфер Семеньо и охота за Гехи не спасут надежды «Ман Сити» на титул

Футбол•12/01/2026 19:44 Турецкий гамбит: ради кого ЦСКА отказался от трансфера Сауся

Футбол•11/01/2026 12:44 Возрожденная «Барселона» против уставшего «Реала»: превью финала Суперкубка Испании

Футбол•07/01/2026 13:49 Суперкубок Испании: смогут ли «Реал», «Атлетико» или «Атлетик» остановить «Барсу»?

Самое интересное

Бои•02/12/2025 13:17 UFC окончательно превратился в шоу: Лопесу дали 2-й бой за пояс, Евлоев и Мерфи вне гонки

Футбол•01/12/2025 14:43 Урок истории: шесть команд, которые начали сезон лучше «Арсенала», но упустили титул

Футбол•29/11/2025 18:04 Талантливые португальцы и сенсационный австриец: восемь главных звезд ЧМ U-17

Футбол•29/11/2025 16:08 Магия центра: Субименди, Кайседо и еще восемь лучших полузащитников АПЛ