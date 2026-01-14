«Эвертон» проявляет интерес к нападающему «Фенербахче» Юссефу Эн-Несири, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Эвертон» официально предложил «Фенербахче» арендовать Эн-Несири с возможностью последующего выкупа за 20 миллионов евро. Переговоры между клубами активно продолжаются.
Юссеф Эн-Несири присоединился к «Фенербахче» летом 2024 года после перехода из «Севильи». В текущем сезоне 28-летний марокканский футболист сыграл 25 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 1 результативную передачу.