В испанском Леоне 13 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании — «Леонеса» будет принимать «Атлетик» Бильбао. Начало матча в 23:00 мск.
«Атлетик» крупно проиграл «Барселоне» в полуфинале Суперкубка Испании. «Баски» проиграли со счетом 0:5. После такого исхода команде очень нужна победа, а учитывая, что гости не выигрывают уже три поединка, важность сегодняшнего результата еще выше.
«Леонеса» уже показала, что будет идти в Кубке до конца. Ранее она обыграла «Леванте». «Атлетик» наверняка ждет сильное сопротивление. Хозяева приложат все усилия, чтобы попытаться в очередной раз сотворить сенсацию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент выбранного исхода — 2.20.
- Котировки букмекеров: 6.90 на победу «Леонесы», 1.52 на победу «Атлетика», 3.85 и 1.25 на проход команд в четвертьфинал.
- ИИ предсказывает победу «Атлетика» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Леонеса» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.