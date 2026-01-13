В испанском Леоне 13 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании — «Леонеса» будет принимать «Атлетик» Бильбао. Начало матча в 23:00 мск.

«Атлетик» крупно проиграл «Барселоне» в полуфинале Суперкубка Испании. «Баски» проиграли со счетом 0:5. После такого исхода команде очень нужна победа, а учитывая, что гости не выигрывают уже три поединка, важность сегодняшнего результата еще выше.

«Леонеса» уже показала, что будет идти в Кубке до конца. Ранее она обыграла «Леванте». «Атлетик» наверняка ждет сильное сопротивление. Хозяева приложат все усилия, чтобы попытаться в очередной раз сотворить сенсацию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, коэффициент выбранного исхода — 2.20.

Котировки букмекеров: 6.90 на победу «Леонесы», 1.52 на победу «Атлетика», 3.85 и 1.25 на проход команд в четвертьфинал.

ИИ предсказывает победу «Атлетика» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

