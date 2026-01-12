Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет экс-полузащитник команды Майкл Каррик, сообщает The Times.

Майкл Каррик globallookpress.com

По информации источника, руководство клуба объявит о назначении нового наставника в течении ближайших 48 часов. Утверждается, что в данный момент ведутся переговоры о комплектовании тренерского штаба Каррика в «Манчестер Юнайтед».

Каррик выступал за «красных дьяволов» с 2006-го по 2018 год, после чего завершил профессиональную карьеру.

Ранее Каррик работал в «МЮ» в качестве ассистента Уле-Гуннара Сульшера, а также руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера после ухода норвежца.

Последним местом работы экс-игрока остается «Мидлсбро», который он покинул летом 2025 года.