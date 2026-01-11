Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу своей команды над «Чарльтоном» (5:1) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Лиамо Росеньор globallookpress.com

«Хорошее начало, профессиональное. Я считаю, что наш первый гол был забит в ключевой момент игры — великолепный удар Йоррела Хато. Качество игры моих футболистов было на высоте. Сильное начало дает нам уверенность перед матчем в среду с "Арсеналом".

Голы способны изменить ход игры, и это зависит от мастерства игроков. Открыть еименно в тот момент, когда мы это сделали, было действительно здорово. У меня замечательная команда, и я очень доволен выступлением игроков стартового состава. Марк Гиу был великолепен и заслужил свой гол. Много позитивных моментов. Начало действительно сильное, но не стоит слишком рано радоваться.

Эти два месяца были насыщенными. Ребята нас очень хорошо приняли, и я благодарю их за это. Если мы продолжим работать в том же духе, то смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует Росеньора BBC.

Для 41-летнего специалиста кубковая встреча стала дебютной в качестве главного тренера лондонского клуба.