Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу своей команды над «Чарльтоном» (5:1) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Лиамо Росеньор
Лиамо Росеньор globallookpress.com

«Хорошее начало, профессиональное.  Я считаю, что наш первый гол был забит в ключевой момент игры — великолепный удар Йоррела Хато.  Качество игры моих футболистов было на высоте.  Сильное начало дает нам уверенность перед матчем в среду с "Арсеналом".

Голы способны изменить ход игры, и это зависит от мастерства игроков.  Открыть еименно в тот момент, когда мы это сделали, было действительно здорово.  У меня замечательная команда, и я очень доволен выступлением игроков стартового состава.  Марк Гиу был великолепен и заслужил свой гол.  Много позитивных моментов.  Начало действительно сильное, но не стоит слишком рано радоваться.

Эти два месяца были насыщенными.  Ребята нас очень хорошо приняли, и я благодарю их за это.  Если мы продолжим работать в том же духе, то смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует Росеньора BBC.

Для 41-летнего специалиста кубковая встреча стала дебютной в качестве главного тренера лондонского клуба.