Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче против «Вольфсбурга» (8:1).

Венсан Компани globallookpress.com

«Это ненормально, не стоит относиться к этому как к обыденности. Первый тайм получился непростым. Я говорил, что "Вольфсбург" силён в атаке — этой команде не требуется много моментов, чтобы забить. Но у меня было ощущение, что мы станем опаснее впереди, когда соперник немного устанет. Именно это в итоге и произошло.

Мы видим, как ребята продолжают бегать, прессинговать, пытаются забить ещё, даже когда на табло счёт 5:1, 6:1, 7:1. Мне это очень нравится. Нам есть чем гордиться, но, конечно, всегда можно стать ещё лучше», — приводит слова Компани DAZN.

Благодаря победе «Бавария» набрала 44 очка и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. «Вольфсбург» с 15 баллами идет 14-м.