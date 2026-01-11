«Челси» одержал победу над «Чарльтоном» (5:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
В составе «синих» голы записали на свой счет Йоррел Хато на 45+4-й минуте, Тосин Адарабиойо на 50-й минуте, Марк Гиу на 62-й, Педру Нету на 90+1-й минуте и Энцо Фернандес на 90+4-й минуте с пенальти.
Единственный гол у «Чарльтона» забил Майлз Либерн на 57-й минуте.
Результат матча
Чарльтон АтлетикАнглия. Кубок ФА1:5ЧелсиЛондон
0:1 Йоррел Хато 45+4' 0:2 Олуватосин Адарабиойо 50' 1:2 Майлз Либерн 57' 1:3 Марк Гиу 62' 1:4 Педру Нету 90+1' 1:5 Энцо Фернандес 90+4' пен.
Чарльтон Атлетик: Ллойд Джонс, Джеймс Бри, Конор Ковентри (Макаулей Гиллесфи 66'), Сонни Кэри, Грег Дочерти (Джо Ранкин-Костелло 67'), Тайрис Кэмпбелл (Харви Ниббс 82'), Майлз Либерн, Чарли Кельман (Карой Андерсон 66'), Will Mannion, Keenan Gough, Amari'i Bell (Isaac Olaofe 74')
Челси: Филип Йоргенсен, Йоррел Хато (Педру Нету 85'), Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Джош Ачимпонг, Алехандро Гарначо (Весли Фофана 85'), Факундо Буонанотте (Лиам Дилап 69'), Джейми Байно-Гиттенс, Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Марк Гиу (Энцо Фернандес 69')
Жёлтые карточки: Грег Дочерти 31' — Бенуа Бадьяшиль 5'
По итогам противостояния «Челси» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а «Чарльтон» завершил свое выступление на турнире.