«Челси» одержал победу над «Чарльтоном» (5:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Энцо Фернандес — игрок «Челси»
Энцо Фернандес — игрок «Челси» globallookpress.com

В составе «синих» голы записали на свой счет Йоррел Хато на 45+4-й минуте, Тосин Адарабиойо на 50-й минуте, Марк Гиу на 62-й, Педру Нету на 90+1-й минуте и Энцо Фернандес на 90+4-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Чарльтона» забил Майлз Либерн на 57-й минуте.

Результат матча

Чарльтон АтлетикАнглия. Кубок ФАЧарльтон Атлетик1:5ЧелсиЧелсиЛондон
0:1 Йоррел Хато 45+4' 0:2 Олуватосин Адарабиойо 50' 1:2 Майлз Либерн 57' 1:3 Марк Гиу 62' 1:4 Педру Нету 90+1' 1:5 Энцо Фернандес 90+4' пен.
Чарльтон Атлетик:  Ллойд Джонс,  Джеймс Бри,  Конор Ковентри (Макаулей Гиллесфи 66'),  Сонни Кэри,  Грег Дочерти (Джо Ранкин-Костелло 67'),  Тайрис Кэмпбелл (Харви Ниббс 82'),  Майлз Либерн,  Чарли Кельман (Карой Андерсон 66'),  Will Mannion,  Keenan Gough,  Amari'i Bell (Isaac Olaofe 74')
Челси:  Филип Йоргенсен,  Йоррел Хато (Педру Нету 85'),  Бенуа Бадьяшиль,  Олуватосин Адарабиойо,  Джош Ачимпонг,  Алехандро Гарначо (Весли Фофана 85'),  Факундо Буонанотте (Лиам Дилап 69'),  Джейми Байно-Гиттенс,  Андрей Сантос,  Мойсес Кайседо,  Марк Гиу (Энцо Фернандес 69')
Жёлтые карточки:  Грег Дочерти 31'  —  Бенуа Бадьяшиль 5'

По итогам противостояния «Челси» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а «Чарльтон» завершил свое выступление на турнире.