«Челси» одержал победу над «Чарльтоном» (5:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Энцо Фернандес — игрок «Челси» globallookpress.com

В составе «синих» голы записали на свой счет Йоррел Хато на 45+4-й минуте, Тосин Адарабиойо на 50-й минуте, Марк Гиу на 62-й, Педру Нету на 90+1-й минуте и Энцо Фернандес на 90+4-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Чарльтона» забил Майлз Либерн на 57-й минуте.

Результат матча Чарльтон Атлетик Англия. Кубок ФА 1:5 Челси Лондон 0:1 Йоррел Хато 45+4' 0:2 Олуватосин Адарабиойо 50' 1:2 Майлз Либерн 57' 1:3 Марк Гиу 62' 1:4 Педру Нету 90+1' 1:5 Энцо Фернандес 90+4' пен. Чарльтон Атлетик: Ллойд Джонс, Джеймс Бри, Конор Ковентри ( Макаулей Гиллесфи 66' ), Сонни Кэри, Грег Дочерти ( Джо Ранкин-Костелло 67' ), Тайрис Кэмпбелл ( Харви Ниббс 82' ), Майлз Либерн, Чарли Кельман ( Карой Андерсон 66' ), Will Mannion, Keenan Gough, Amari'i Bell ( Isaac Olaofe 74' ) Челси: Филип Йоргенсен, Йоррел Хато ( Педру Нету 85' ), Бенуа Бадьяшиль, Олуватосин Адарабиойо, Джош Ачимпонг, Алехандро Гарначо ( Весли Фофана 85' ), Факундо Буонанотте ( Лиам Дилап 69' ), Джейми Байно-Гиттенс, Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Марк Гиу ( Энцо Фернандес 69' ) Жёлтые карточки: Грег Дочерти 31' — Бенуа Бадьяшиль 5'

Статистика матча 3 Удары в створ 16 3 Удары мимо 9 27 Владение мячом 74 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 11 Фолы 7

По итогам противостояния «Челси» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а «Чарльтон» завершил свое выступление на турнире.