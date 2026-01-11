Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Портсмута»(4:1) в Кубке Англии.

Микель Артета globallookpress.com

«Мы знали, что они навяжут нам борьбу, и в этом прелесть этого турнира — разрыв заметно сокращается, особенно когда вы отдаете сопернику преимущество и позволяете забить. Мы должны были найти способ доминировать и адаптироваться к новым условиям.

Второй тайм был намного лучше. Мы отреагировали и сделали то, что должны были сделать. Мы настроены позитивно независимо от результата, потому что многое изменили», — цитирует Артету ВВС.

По итогам противостояния «Арсенал» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, а «Портсмут» завершил свое выступление на турнире.