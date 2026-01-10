После этого матча «Комо» занимает 6-е место в таблице Серии А с 34 очками в активе. «Болонья» — на 8-й позиции с 27 баллами.

Единственный гол у гостей забил Николо Камбьяги на 49-й минуте.

«Комо» и «Болонья» поделили очки (1:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

2.85

