«Комо» и «Болонья» поделили очки (1:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у гостей забил Николо Камбьяги на 49-й минуте.
«Комо» сумел сравнять счет на 90+4-й минуте, отличился Мартин Батурина.
Результат матча
КомоКомо1:1БолоньяБолонья
0:1 Николо Камбьяги 49' 1:1 Мартин Батурина 90+4'
Комо: Жан Бутез, Диего Карлос, Марк Кемпф, Альберто Морено (Мартин Батурина 84'), Мергим Войвода (Николас Кюн 57'), Максимо Перроне, Нико Пас, Игнасе ван дер Бремпт (Стефан Пош 63'), Лукаш Да Кунья (Максанс Какере 57'), Хесус Родригес Карабальо, Анастасиос Дувикас
Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Джон Лукуми (Мартин Витик 26'), Торбьёрн Хеггем, Надир Цортеа, Николо Камбьяги, Джованни Фаббиан, Томмазо Побега (Ibrahim Sulemana 84'), Ремо Фройлер, Сантьяго Кастро (Льюис Фергюсон 76'), Джонатан Роу (Чиро Иммобиле 76')
Жёлтые карточки: Нико Пас 40', Лукаш Да Кунья 48', Игнасе ван дер Бремпт 61' — Ремо Фройлер 65', Надир Цортеа 70', Льюис Фергюсон 83'
Красная карточка: Николо Камбьяги 61' (Болонья)
После этого матча «Комо» занимает 6-е место в таблице Серии А с 34 очками в активе. «Болонья» — на 8-й позиции с 27 баллами.