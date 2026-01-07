Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген уехал из расположения команды в Саудовской Аравии из-за травмы, сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

«Марк-Андре тер Штеген покинул состав "Барселоны" в Саудовской Аравии из-за травмы. Подтверждено. Это не связано с возможным трансфером. В настоящее время запланировано медицинское обследование», — написал Плеттенберг в своих социальных сетях.

Сегодня, 7 января, «Барселона» примет участие в Суперкубке Испании. В полуфинале команда встретится с «Атлетиком» из Бильбао. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по ссылке.