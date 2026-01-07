Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович назвал лучшего игрока в истории футбола.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

«Для меня Роналдо был и остается лучшим игроком всех времен. Есть много великих футболистов, но для меня он номер один.

Тогда не было Instagram или YouTube. Я ходил в библиотеку, искал видео, прятался, чтобы наблюдать за его дриблингом и движениями. Я хотел научиться этим трюкам. Каким-то образом, благодаря Мохаммеду Али и Роналдо, я выработал свой собственный стиль.

Я наблюдал за ним по телевизору, который тогда был черно-белым. Я наблюдал за тем, как он говорил, как вел себя. Он не был высокомерным. В детстве мне сразу захотелось узнать, кто он такой. Я сказал себе: "Я хочу быть похожим на него, но в футболе". Я начал смотреть матчи, и именно тогда я впервые увидел Роналдо», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport.

Роналдо — двукратный чемпион мира, вице-чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Америки, трижды лучший футболист года по версиям ФИФА и журнала World Soccer, двукратный обладатель «Золотого мяча», обладатель «Золотой бутсы».