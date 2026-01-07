В матче 19-го тура итальянской Серии А «Болонья» дома уступила «Аталанте» со счетом 0:2.
Главным героем стал черногорский нападающий Никола Крстович, который в этой игре оформил дубль, забив на 37-й и 60-й минутах. Голевые передачи ему отдали Шарль Де Кетеларе и Мартин Де Рон.
Результат матча
БолоньяБолонья0:2АталантаБергамо
0:1 Никола Крстович 37' 0:2 Никола Крстович 60'
Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа, Мартин Витик, Торбьёрн Хеггем, Хуан Миранда, Ремо Фройлер (Никола Моро 72'), Льюис Фергюсон, Джованни Фаббиан (Сантьяго Кастро 72'), Николо Камбьяги (Бенхамин Домингес 80'), Риккардо Орсолини (Джонатан Роу 46'), Тёйс Даллинга (Чиро Иммобиле 60')
Аталанта: Эдерсон (Марко Брешианини 77'), Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста, Онест Аанор, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини (Исак Хин 68'), Никола Залевский (Юнус Муса 69'), Шарль Де Кетеларе (Камал Дин Сулемана 84'), Мартен де Рон, Никола Крстович (Лазар Самарджич 78')
После этой победы бергамаски поднялись на 7-е место с 28 очками, а «Болонья» (26) опустилась на восьмое.