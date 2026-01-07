В матче 19-го тура итальянской Серии А «Болонья» дома уступила «Аталанте» со счетом 0:2.

Никола Крстович globallookpress.com

Главным героем стал черногорский нападающий Никола Крстович, который в этой игре оформил дубль, забив на 37-й и 60-й минутах. Голевые передачи ему отдали Шарль Де Кетеларе и Мартин Де Рон.

Результат матча Болонья Болонья 0:2 Аталанта Бергамо 0:1 Никола Крстович 37' 0:2 Никола Крстович 60' Болонья: Федерико Равалья, Надир Цортеа, Мартин Витик, Торбьёрн Хеггем, Хуан Миранда, Ремо Фройлер ( Никола Моро 72' ), Льюис Фергюсон, Джованни Фаббиан ( Сантьяго Кастро 72' ), Николо Камбьяги ( Бенхамин Домингес 80' ), Риккардо Орсолини ( Джонатан Роу 46' ), Тёйс Даллинга ( Чиро Иммобиле 60' ) Аталанта: Эдерсон ( Марко Брешианини 77' ), Марко Карнесекки, Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста, Онест Аанор, Берат Джимсити, Джорджио Скальвини ( Исак Хин 68' ), Никола Залевский ( Юнус Муса 69' ), Шарль Де Кетеларе ( Камал Дин Сулемана 84' ), Мартен де Рон, Никола Крстович ( Лазар Самарджич 78' )

Статистика матча 2 Удары в створ 4 5 Удары мимо 4 54 Владение мячом 46 6 Угловые удары 6 1 Офсайды 4 11 Фолы 15

После этой победы бергамаски поднялись на 7-е место с 28 очками, а «Болонья» (26) опустилась на восьмое.