19 января в Серии А состоится поединок между «Сассуоло» и «Ювентусом». Встреча пройдет на «Читта дель Триколоре» и начнется в 22:45 мск.

«Сассуоло» занимает 10-е место. В 18 турах команда набрала 23 очка. За последние 5 игр у нее всего одна победа. Перед этой встречей «черно-зеленые» не побеждают на протяжении 4 поединков.

«Ювентус» с 33 баллами идет на 5-й позиции. Если туринцы выиграют, то вернутся в зону Лиги чемпионов на своей законное 4-е место. Для «Ювентуса» последние выезды к «Сассуоло» закончились провалом. «Зебры» уступили в двух играх подряд. Победить им не удалось в 3 из 5 поединков.

В прошлом туре «Юве» потерял очки, сыграв 1:1 с «Лечче». Удастся ли «бьянконери» избежать ошибок в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры предлагают 5.50 на победу «Сассуоло», 1.72 — на победу «Ювентуса», 3.70 — на ничью.

Искусственный интеллект считает, что «Сассуоло» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сассуоло» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.