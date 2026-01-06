«Наполи» изучает возможность аренды украинского форварда «Ромы» Артема Довбика. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцев всерьёз привлекает 28-летний нападающий римлян.

Артем Довбик globallookpress.com

Трансфер может состояться, если Лоренцо Лукка, другой форвард «Наполи», перейдет в португальскую «Бенфику». Это создаст для итальянского клуба необходимость усилить атаку.

Сейчас Довбик испытывает трудности с игровым временем в «Роме». В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах за клуб во всех турнирах, забив два мяча и отдав две результативные передачи.