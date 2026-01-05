Сборная Египта обыграла Бенин (3:1 ДВ) в 1/8 финала Кубка африканских наций.
В основное время матча сборные обменялись голами. У Египта отличился Марван Аттия на 69-й минуте.
Единственный гол в составе Бенина забил Жодель Доссу на 83-й минуте.
Сборные довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказался Египет. У номинальных хозяев голы записали на свой счет Яссер Ибрахим на 97-й минуте и Мохамед Салах на 120+4-й минуте.
Результат матча
ЕгипетКаир3:1БенинПорто-Ново
1:0 Марван Аттия 69' 1:1 Жодель Доссу 83' 2:1 Яссер Ибрагим 97' 3:1 Мохамед Салах 120+4'
Египет: Мохамед Эль-Шенави, Яссер Ибрагим, Рами Рабиа, Мохамед Хани, Мохамед Хамди (Ахмед Абул-Фетух 45'), Марван Аттия, Ибрахим Адель (Зизо 59'), Мохамед Салах, Трезеге Махмуд (Эмам Ашур 59'), Омар Мармуш (Мостафа Мохамед 119'), Hamdi Fathy
Бенин: Мохамед Тижани, Оливье Вердон, Тосин Айегун (Жодель Доссу 32'), Dokou Dodo (Attidjikou Samadou 77'), Junior Olaitan, Hassane Imourane (Matteo Ahlinvi 106'), Sessi D'Almeida (Olatoundji Tessilimi 77'), Rodolfo Aloko (Romaric Amoussou 90'), Yohan Roche (Gislain Ahoudo 106'), Tamimou Ouorou, Marcel Souke Dandjinou
Жёлтые карточки: Рами Рабиа 13', Марван Аттия 29', Hamdi Fathy 79', Ахмед Абул-Фетух 106' — Junior Olaitan 27', Мохамед Тижани 101', Attidjikou Samadou 108', Matteo Ahlinvi 118'
По итогам встречи Египет пробился в четвертьфинал Кубка африканских наций. Бенин завершил свое выступление на турнире.