Сборная Египта обыграла Бенин (3:1 ДВ) в 1/8 финала Кубка африканских наций.

В основное время матча сборные обменялись голами. У Египта отличился Марван Аттия на 69-й минуте.

Единственный гол в составе Бенина забил Жодель Доссу на 83-й минуте.

Сборные довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказался Египет. У номинальных хозяев голы записали на свой счет Яссер Ибрахим на 97-й минуте и Мохамед Салах на 120+4-й минуте.

Результат матча

Египет Каир 3:1 Бенин Порто-Ново

1:0 Марван Аттия 69' 1:1 Жодель Доссу 83' 2:1 Яссер Ибрагим 97' 3:1 Мохамед Салах 120+4'

Египет: Мохамед Эль-Шенави, Яссер Ибрагим, Рами Рабиа, Мохамед Хани, Мохамед Хамди ( Ахмед Абул-Фетух 45' ), Марван Аттия, Ибрахим Адель ( Зизо 59' ), Мохамед Салах, Трезеге Махмуд ( Эмам Ашур 59' ), Омар Мармуш ( Мостафа Мохамед 119' ), Hamdi Fathy

Бенин: Мохамед Тижани, Оливье Вердон, Тосин Айегун ( Жодель Доссу 32' ), Dokou Dodo ( Attidjikou Samadou 77' ), Junior Olaitan, Hassane Imourane ( Matteo Ahlinvi 106' ), Sessi D'Almeida ( Olatoundji Tessilimi 77' ), Rodolfo Aloko ( Romaric Amoussou 90' ), Yohan Roche ( Gislain Ahoudo 106' ), Tamimou Ouorou, Marcel Souke Dandjinou

Жёлтые карточки: Рами Рабиа 13', Марван Аттия 29', Hamdi Fathy 79', Ахмед Абул-Фетух 106' — Junior Olaitan 27', Мохамед Тижани 101', Attidjikou Samadou 108', Matteo Ahlinvi 118'